Nouveau succès pour le HC La Chaux-de-Fonds

Les Chaux-de-Fonniers ont battu Bâle 4-1 mardi soir aux Mélèzes et signent leur 4e victoire ...
Les Chaux-de-Fonniers ont battu Bâle 4-1 mardi soir aux Mélèzes et signent leur 4e victoire en cinq matches. 

Oliver Achermann a inscrit le premier but du HC La Chaux-de-Fonds à la patinoire des Mélèzes mardi soir. (Photo : Archives - Bertrand Pfaff) Oliver Achermann a inscrit le premier but du HC La Chaux-de-Fonds à la patinoire des Mélèzes mardi soir. (Photo : Archives - Bertrand Pfaff)

Trois points de plus pour le HC La Chaux-de-Fonds dans le championnat de Swiss League de hockey sur glace. Les Abeilles ont pris la mesure de Bâle 4-1 mardi à domicile. Les Neuchâtelois signent ainsi leur 4e victoire de la saison en cinq matches. Développement suit. /sdu


