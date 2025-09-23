Trois points de plus pour le HC La Chaux-de-Fonds dans le championnat de Swiss League de hockey sur glace. Les Abeilles ont pris la mesure de Bâle 4-1 mardi à domicile. Les Neuchâtelois signent ainsi leur 4e victoire de la saison en cinq matches. Développement suit. /sdu
Nouveau succès pour le HC La Chaux-de-Fonds
