Arnaud Jaquet, l’éternel lieutenant du HCC

Une belle affiche pour honorer un grand joueur. Le HC La Chaux-de-Fonds accueille Bâle mardi soir en Swiss League de hockey sur glace. Parmi les Abeilles, un homme aura particulièrement à cœur d’obtenir la victoire. Arnaud Jaquet disputera en effet à cette occasion son 800e match sous les couleurs du HCC. Un record absolu que le joueur de 35 ans ne cesse de repousser.

Depuis ses débuts au club en 2010, le défenseur fribourgeois a construit sa carrière, pris de l’expérience, amassé les souvenirs, mais aussi rencontré des dizaines de joueurs, dont certains l’ont particulièrement marqué. « Benoit Mondou était un joueur extraordinaire, Alexis Vacheron m’a aussi beaucoup appris, sans oublier Michaël Neininger qui a aussi marqué l’histoire du club », développe Arnaud Jaquet.