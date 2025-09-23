Arnaud Jaquet, l’éternel lieutenant du HCC

Le défenseur de 35 ans disputera son 800e match sous les couleurs du HC La Chaux-de-Fonds mardi ...
Arnaud Jaquet, l’éternel lieutenant du HCC

Le défenseur de 35 ans disputera son 800e match sous les couleurs du HC La Chaux-de-Fonds mardi face à Bâle. Depuis ses débuts au club en 2010, Arnaud Jaquet a amassé de nombreux souvenirs. Rencontre.

Arnaud Jaquet a remporté deux titres de champion et une Coupe de Suisse sous les couleurs du HC La Chaux-de-Fonds. (Photo: Bertrand Pfaff) Arnaud Jaquet a remporté deux titres de champion et une Coupe de Suisse sous les couleurs du HC La Chaux-de-Fonds. (Photo: Bertrand Pfaff)

Une belle affiche pour honorer un grand joueur. Le HC La Chaux-de-Fonds accueille Bâle mardi soir en Swiss League de hockey sur glace. Parmi les Abeilles, un homme aura particulièrement à cœur d’obtenir la victoire. Arnaud Jaquet disputera en effet à cette occasion son 800e match sous les couleurs du HCC. Un record absolu que le joueur de 35 ans ne cesse de repousser.

Depuis ses débuts au club en 2010, le défenseur fribourgeois a construit sa carrière, pris de l’expérience, amassé les souvenirs, mais aussi rencontré des dizaines de joueurs, dont certains l’ont particulièrement marqué. « Benoit Mondou était un joueur extraordinaire, Alexis Vacheron m’a aussi beaucoup appris, sans oublier Michaël Neininger qui a aussi marqué l’histoire du club », développe Arnaud Jaquet.

Arnaud Jaquet : « J’ai pris en maturité, mais j’ai moins de fougue qu’il y a 15 ans. »

Ecouter le son

Un record, une fierté

Même s’il ne s’attarde pas forcément sur le nombre de matches qu’il a disputé sous les couleurs des Abeilles, Arnaud Jaquet ne reste pas indifférent lorsqu’on lui rappelle son incroyable longévité. « C’est une fierté, encore plus d’avoir joué tous ces matches avec une seule équipe », lance le défenseur.

« C’est beaucoup de travail, beaucoup de de sacrifices, mais au final ça porte ses fruits. »

Ecouter le son

A 35 ans, Arnaud Jaquet assure qu’il « se sent encore bien ». De quoi atteindre un jour les 900 matches avec les Abeilles ? « Pour l’instant je dirais oui, mais on ne sait jamais. Il peut se passer mille choses quand on vieillit, alors je vais profiter et on verra comment ça se passe », répond-il.

Le 800e match d’Arnaud Jaquet sous les couleurs du HC La Chaux-de-Fonds c’est donc ce soir face à Bâle aux Mélèzes. Une rencontre à suivre dès 19h30 en direct sur RTN avec Marcel Neuenschwander au commentaire. /gjo

Rencontre avec Arnaud Jaquet 

Ecouter le son


 

Fait partie du dossier «HC La Chaux-de-Fonds»

Rubriques du dossier
Cette fois, les Abeilles du HCC se sont juste fait peur contre les Souris d’Olten

Cette fois, les Abeilles du HCC se sont juste fait peur contre les Souris d’Olten

Un premier revers pour le HC La Chaux-de-Fonds

Un premier revers pour le HC La Chaux-de-Fonds

Des retrouvailles pour la première pige de David Lindquist

Des retrouvailles pour la première pige de David Lindquist

Un Suédois en renfort au HCC

Un Suédois en renfort au HCC

Actualités suivantes

Week-end sans point pour la NHA

Week-end sans point pour la NHA

Hockey    Actualisé le 22.09.2025 - 10:39

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

Hockey    Actualisé le 21.09.2025 - 12:23

National League: Lausanne battu, Ajoie gagne enfin

National League: Lausanne battu, Ajoie gagne enfin

Hockey    Actualisé le 20.09.2025 - 22:29

Cette fois, les Abeilles du HCC se sont juste fait peur contre les Souris d’Olten

Cette fois, les Abeilles du HCC se sont juste fait peur contre les Souris d’Olten

Hockey    Actualisé le 21.09.2025 - 00:25

Articles les plus lus

Le HCC retrouve son bourreau

Le HCC retrouve son bourreau

Hockey    Actualisé le 20.09.2025 - 12:00

National League: Lausanne battu, Ajoie gagne enfin

National League: Lausanne battu, Ajoie gagne enfin

Hockey    Actualisé le 20.09.2025 - 22:29

Cette fois, les Abeilles du HCC se sont juste fait peur contre les Souris d’Olten

Cette fois, les Abeilles du HCC se sont juste fait peur contre les Souris d’Olten

Hockey    Actualisé le 21.09.2025 - 00:25

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

Hockey    Actualisé le 21.09.2025 - 12:23

Très solide, Lausanne écarte Rapperswil

Très solide, Lausanne écarte Rapperswil

Hockey    Actualisé le 19.09.2025 - 22:17

Le HCC retrouve son bourreau

Le HCC retrouve son bourreau

Hockey    Actualisé le 20.09.2025 - 12:00

National League: Lausanne battu, Ajoie gagne enfin

National League: Lausanne battu, Ajoie gagne enfin

Hockey    Actualisé le 20.09.2025 - 22:29

Cette fois, les Abeilles du HCC se sont juste fait peur contre les Souris d’Olten

Cette fois, les Abeilles du HCC se sont juste fait peur contre les Souris d’Olten

Hockey    Actualisé le 21.09.2025 - 00:25

Genève-Servette se remet à l'endroit face à Fribourg

Genève-Servette se remet à l'endroit face à Fribourg

Hockey    Actualisé le 18.09.2025 - 22:33

NHL: Josi « à 100 % » lors de la reprise de l'entraînement

NHL: Josi « à 100 % » lors de la reprise de l'entraînement

Hockey    Actualisé le 19.09.2025 - 08:39

Très solide, Lausanne écarte Rapperswil

Très solide, Lausanne écarte Rapperswil

Hockey    Actualisé le 19.09.2025 - 22:17

Le HCC retrouve son bourreau

Le HCC retrouve son bourreau

Hockey    Actualisé le 20.09.2025 - 12:00