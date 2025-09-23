Arnaud Jaquet, l’éternel lieutenant du HCC

Le défenseur de 35 ans disputera son 800e match sous les couleurs du HC La Chaux-de-Fonds mardi face à Bâle. Depuis ses débuts au club en 2010, Arnaud Jaquet a amassé de nombreux souvenirs. Rencontre.
Une belle affiche pour honorer un grand joueur. Le HC La Chaux-de-Fonds accueille Bâle mardi soir en Swiss League de hockey sur glace. Parmi les Abeilles, un homme aura particulièrement à cœur d’obtenir la victoire. Arnaud Jaquet disputera en effet à cette occasion son 800e match sous les couleurs du HCC. Un record absolu que le joueur de 35 ans ne cesse de repousser.
Depuis ses débuts au club en 2010, le défenseur fribourgeois a construit sa carrière, pris de l’expérience, amassé les souvenirs, mais aussi rencontré des dizaines de joueurs, dont certains l’ont particulièrement marqué. « Benoit Mondou était un joueur extraordinaire, Alexis Vacheron m’a aussi beaucoup appris, sans oublier Michaël Neininger qui a aussi marqué l’histoire du club », développe Arnaud Jaquet.
Arnaud Jaquet : « J’ai pris en maturité, mais j’ai moins de fougue qu’il y a 15 ans. »
Un record, une fierté
Même s’il ne s’attarde pas forcément sur le nombre de matches qu’il a disputé sous les couleurs des Abeilles, Arnaud Jaquet ne reste pas indifférent lorsqu’on lui rappelle son incroyable longévité. « C’est une fierté, encore plus d’avoir joué tous ces matches avec une seule équipe », lance le défenseur.
« C’est beaucoup de travail, beaucoup de de sacrifices, mais au final ça porte ses fruits. »
A 35 ans, Arnaud Jaquet assure qu’il « se sent encore bien ». De quoi atteindre un jour les 900 matches avec les Abeilles ? « Pour l’instant je dirais oui, mais on ne sait jamais. Il peut se passer mille choses quand on vieillit, alors je vais profiter et on verra comment ça se passe », répond-il.
Le 800e match d’Arnaud Jaquet sous les couleurs du HC La Chaux-de-Fonds c’est donc ce soir face à Bâle aux Mélèzes. Une rencontre à suivre dès 19h30 en direct sur RTN avec Marcel Neuenschwander au commentaire. /gjo