Victoire dans la douleur du HCC aux Mélèzes face à Olten

Le HCC a su prendre les devants face à Olten samedi soir en Swiss League de hockey sur glace. À la patinoire des Mélèzes, les Chaux-de-Fonniers ont pris l’avantage sur les Soleurois dès le premier tiers temps avec deux buts inscrits. Le HCC a gardé son énergie en inscrivant la 3e réussite dès la reprise de la deuxième période. Ils concluent leur match 3-2 après une fin de partie plus compliquée. Développement suit. \Cbl