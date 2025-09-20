Victoire dans la douleur du HCC aux Mélèzes face à Olten

À domicile, le HC La Chaux-de-Fonds s’impose 3-2 contre les joueurs du HC Olten en Swiss League ...
Victoire dans la douleur du HCC aux Mélèzes face à Olten

À domicile, le HC La Chaux-de-Fonds s’impose 3-2 contre les joueurs du HC Olten en Swiss League de hockey sur glace

Le HC La Chaux-de-Fonds (Photo : Bertrand Pfaff) Le HC La Chaux-de-Fonds (Photo : Bertrand Pfaff)

Le HCC a su prendre les devants face à Olten samedi soir en Swiss League de hockey sur glace. À la patinoire des Mélèzes, les Chaux-de-Fonniers ont pris l’avantage sur les Soleurois dès le premier tiers temps avec deux buts inscrits. Le HCC a gardé son énergie en inscrivant la 3e réussite dès la reprise de la deuxième période. Ils concluent leur match 3-2 après une fin de partie plus compliquée. Développement suit. \Cbl


 

Actualités suivantes

Le HCC retrouve son bourreau

Le HCC retrouve son bourreau

Hockey    Actualisé le 20.09.2025 - 12:00

Très solide, Lausanne écarte Rapperswil

Très solide, Lausanne écarte Rapperswil

Hockey    Actualisé le 19.09.2025 - 22:17

NHL: Josi « à 100 % » lors de la reprise de l'entraînement

NHL: Josi « à 100 % » lors de la reprise de l'entraînement

Hockey    Actualisé le 19.09.2025 - 08:39

Genève-Servette se remet à l'endroit face à Fribourg

Genève-Servette se remet à l'endroit face à Fribourg

Hockey    Actualisé le 18.09.2025 - 22:33

Articles les plus lus

Genève-Servette: se relever après une terrible claque

Genève-Servette: se relever après une terrible claque

Hockey    Actualisé le 18.09.2025 - 04:04

Genève-Servette se remet à l'endroit face à Fribourg

Genève-Servette se remet à l'endroit face à Fribourg

Hockey    Actualisé le 18.09.2025 - 22:33

NHL: Josi « à 100 % » lors de la reprise de l'entraînement

NHL: Josi « à 100 % » lors de la reprise de l'entraînement

Hockey    Actualisé le 19.09.2025 - 08:39

Très solide, Lausanne écarte Rapperswil

Très solide, Lausanne écarte Rapperswil

Hockey    Actualisé le 19.09.2025 - 22:17

Kloten: plusieurs mois d'absence pour Ludovic Waeber

Kloten: plusieurs mois d'absence pour Ludovic Waeber

Hockey    Actualisé le 17.09.2025 - 13:21

Genève-Servette: se relever après une terrible claque

Genève-Servette: se relever après une terrible claque

Hockey    Actualisé le 18.09.2025 - 04:04

Genève-Servette se remet à l'endroit face à Fribourg

Genève-Servette se remet à l'endroit face à Fribourg

Hockey    Actualisé le 18.09.2025 - 22:33

NHL: Josi « à 100 % » lors de la reprise de l'entraînement

NHL: Josi « à 100 % » lors de la reprise de l'entraînement

Hockey    Actualisé le 19.09.2025 - 08:39

Sandro Schmid donne la victoire à Gottéron

Sandro Schmid donne la victoire à Gottéron

Hockey    Actualisé le 16.09.2025 - 22:35

Un premier revers pour le HC La Chaux-de-Fonds

Un premier revers pour le HC La Chaux-de-Fonds

Hockey    Actualisé le 17.09.2025 - 01:37

Kloten: plusieurs mois d'absence pour Ludovic Waeber

Kloten: plusieurs mois d'absence pour Ludovic Waeber

Hockey    Actualisé le 17.09.2025 - 13:21

Genève-Servette: se relever après une terrible claque

Genève-Servette: se relever après une terrible claque

Hockey    Actualisé le 18.09.2025 - 04:04