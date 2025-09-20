Le HCC retrouve son bourreau

Le HC La Chaux-de-Fonds reçoit Olten ce samedi à 19h aux Mélèzes. Le dernier affrontement entre ...
Le HC La Chaux-de-Fonds reçoit Olten ce samedi à 19h aux Mélèzes. Le dernier affrontement entre les Abeilles et les Soleurois s’était soldé par une élimination du HCC en quart de finale des play-offs l’hiver passé. Cet affrontement aura des airs de revanche pour le public, mais pas vraiment pour Jaison Dubois, qui prend ses marques dans son nouveau rôle de défenseur.

Jaison Dubois (53) prend gentiment ses marques en tant que défenseur. (Photo : archives, Bertrand Pfaff) Jaison Dubois (53) prend gentiment ses marques en tant que défenseur. (Photo : archives, Bertrand Pfaff)

Il y aura de la revanche dans l’air aux Mélèzes ce samedi. En tout cas pour les supporters du HCC. Le HC La Chaux-de-Fonds reçoit Olten à 19h en Swiss League de hockey sur glace. C’est le premier affrontement entre les deux équipes cette saison. Les Soleurois qui ont été les bourreaux des Abeilles en quart de finale des play-offs la saison dernière. Mais pour Jaison Dubois, ce duel n’aura pas forcément des allures de revanche. « Je crois qu’on veut juste, avant tout, gagner chaque match, d’autant plus à la maison », explique le Chaux-de-Fonnier. « On veut montrer notre territoire, rendre les Mélèzes une forteresse », clame Jaison Dubois qui compte beaucoup sur l’apport du public, « l’un des meilleurs si ce n’est le meilleur de la ligue ».

Jaison Dubois : « Ça va faire du bruit et ça va nous donner des ailes. »

Ecouter le son

De la confiance et du soutien du public, les joueurs de Louis Matte en auront besoin pour venir à bout d’Olten. Les Soleurois sont à nouveau très coriaces cette saison. « Faudra être prêt à encaisser des coups », lance Jaison Dubois. « Mais le plus important je pense c’est qu’on fasse un match de hockey pendant 60 minutes. Depuis le début de la saison, on n’a pas réussi à faire les 60 minutes pleines », analyse le Chaux-de-Fonnier.

« L’objectif numéro 1 : jouer du bon hockey pendant 60 minutes et si on le fait, en théorie, il y a de bonnes choses qui vont se passer. »

Ecouter le son

Un nouveau rôle qui rentre petit à petit

Jaison Dubois est habitué depuis bien longtemps à jouer en attaque. Mais depuis le début de l’exercice de Swiss League, le Chaux-de-Fonnier de bientôt 29 ans évolue au poste de défenseur. « Je prends mes marques, ça pourrait être mieux, mais aussi moins bien », rigole-t-il. Mais pour Jaison Dubois, peu importe son rôle, « c’est l’équipe qui compte. »

« Je crois que je rends service à l’équipe et c’est le plus important. »

Ecouter le son

HC La Chaux-de-Fonds – Olten, une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur RTN dès 18h45 avec les commentaires de Vincent Costet. /lgn


 

