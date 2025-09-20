Le HCC retrouve son bourreau

Il y aura de la revanche dans l’air aux Mélèzes ce samedi. En tout cas pour les supporters du HCC. Le HC La Chaux-de-Fonds reçoit Olten à 19h en Swiss League de hockey sur glace. C’est le premier affrontement entre les deux équipes cette saison. Les Soleurois qui ont été les bourreaux des Abeilles en quart de finale des play-offs la saison dernière. Mais pour Jaison Dubois, ce duel n’aura pas forcément des allures de revanche. « Je crois qu’on veut juste, avant tout, gagner chaque match, d’autant plus à la maison », explique le Chaux-de-Fonnier. « On veut montrer notre territoire, rendre les Mélèzes une forteresse », clame Jaison Dubois qui compte beaucoup sur l’apport du public, « l’un des meilleurs si ce n’est le meilleur de la ligue ».