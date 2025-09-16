Des retrouvailles pour la première pige de David Lindquist

Soif de jouer

David Lindquist était sans club depuis le terme de la saison dernière. Il s’est entraîné cet été en Suède, avec l’équipe de sa ville. « Je pense que je suis plutôt en bonne forme. Mais je n’ai pas joué de match et c’est nécessaire pour se mettre vraiment dans le rythme », reconnaît le Suédois. Le centre se qualifie de « créateur de jeu ». « Je crée des espaces pour mes coéquipiers et fais de bonnes passes. Mais je viens ici en essayant simplement de jouer mon jeu », explique-t-il.