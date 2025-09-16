Des retrouvailles pour la première pige de David Lindquist

Des retrouvailles pour la première pige de David Lindquist

L’attaquant suédois a été engagé par le HC La Chaux-de-Fonds jusqu’au mois de décembre pour remplacer Matthew Boucher, blessé. David Lindquist se dévoile, quelques heures avant d’affronter son ancien club, le HC Thurgovie, en Swiss League.

David Lindquist s'est entraîné pour la première fois avec ses nouveaux coéquipiers lundi matin. David Lindquist s'est entraîné pour la première fois avec ses nouveaux coéquipiers lundi matin.

Le HC La Chaux-de-Fonds reprend la route, avec son nouvel étranger dans le car. Les Abeilles vont affronter Thurgovie ce mardi (19h45) en Swiss League de hockey sur glace. Le HCC qui a vite réagi à la blessure de son étranger Matthew Boucher en engageant le Suédois David Lindquist. Le centre connaît déjà le championnat, lui qui est venu en Suisse en 2023. « J’étais un peu enfermé en Suède, je jouais en 2e division, la HockeyAllsvenskan. Je voulais aller ailleurs et le coach actuel de Thurgovie, Anders Olsson, m’a appelé et m’a demandé si je voulais venir jouer à Martigny, où il coachait… donc j’ai saisi ma chance », raconte David Lindquist.

David Lindquist : « J’aime beaucoup la Suisse, on y joue du bon hockey et c’est un beau pays. »

Soif de jouer

David Lindquist était sans club depuis le terme de la saison dernière. Il s’est entraîné cet été en Suède, avec l’équipe de sa ville. « Je pense que je suis plutôt en bonne forme. Mais je n’ai pas joué de match et c’est nécessaire pour se mettre vraiment dans le rythme », reconnaît le Suédois. Le centre se qualifie de « créateur de jeu ». « Je crée des espaces pour mes coéquipiers et fais de bonnes passes. Mais je viens ici en essayant simplement de jouer mon jeu », explique-t-il.

« Je sais que c’est une bonne équipe, qui joue avec beaucoup de rythme. »

Un rôle nouveau

David Lindquist arrive à La Chaux-de-Fonds pour remplacer Matthew Boucher, blessé à un genou. Le Suédois se mue donc en remplaçant jusqu’au mois de décembre et le retour du Canado-Américain. Un rôle difficile à endosser pour David Lindquist. « Je ne m’étais jamais retrouvé dans cette situation, donc oui je suis un peu nerveux », reconnaît-il, tout en affirmant vouloir donner le meilleur de lui-même.

« Il faut juste que je joue mon jeu ! »

Des retrouvailles dès ses débuts

Le Suédois aura l’occasion de montrer sa valeur dès ce mardi soir. Hasard du calendrier, le nouveau numéro 7 des Mélèzes affrontera son ancien club, le HC Thurgovie, pour sa première rencontre avec les Abeilles. « C’est particulier de jouer contre mes anciens coéquipiers », rigole-t-il.

« Je pense que ça va me provoquer une bonne montée d’adrénaline ! »

HC Thurgovie – HC La Chaux-de-Fonds, c’est ce mardi soir à Weinfelden à 19h45 et à vivre en direct sur RTN dès 19h30 avec les commentaires de Guillaume Joly. /lgn


 

