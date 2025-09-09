Victoire méritée pour le HC La Chaux-de-Fonds

Trois premiers points pour le HC La Chaux-de-Fonds dans le championnat de Swiss League de hockey sur glace. Les Abeilles ont pris la mesure de Winterthour 5-3 mardi à domicile. Les protégés de Louis Matte ont raté leur deuxième tiers-temps avec trois buts encaissés en moins de huit minutes. Les Abeilles ont néanmoins repris l’avantage dès le début du troisième tiers-temps. Développement suit. /sdu