Victoire méritée pour le HC La Chaux-de-Fonds

Les hockeyeurs chaux-de-fonniers ont battu Winterthour 5-3 mardi aux Mélèzes pour leur premier ...
Victoire méritée pour le HC La Chaux-de-Fonds

Les hockeyeurs chaux-de-fonniers ont battu Winterthour 5-3 mardi aux Mélèzes pour leur premier match de la saison de Swiss League. 

Matthew Boucher a inscrit le premier goal du HC La Chaux-de-Fonds face à Winterthour à la patinoire des Mélèzes. (Photo. Bertrand Pfaff) Matthew Boucher a inscrit le premier goal du HC La Chaux-de-Fonds face à Winterthour à la patinoire des Mélèzes. (Photo. Bertrand Pfaff)

Trois premiers points pour le HC La Chaux-de-Fonds dans le championnat de Swiss League de hockey sur glace. Les Abeilles ont pris la mesure de Winterthour 5-3 mardi à domicile. Les protégés de Louis Matte ont raté leur deuxième tiers-temps avec trois buts encaissés en moins de huit minutes. Les Abeilles ont néanmoins repris l’avantage dès le début du troisième tiers-temps. Développement suit. /sdu


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Un HCC « bien armé » entame la saison avec ambition

Un HCC « bien armé » entame la saison avec ambition

Hockey    Actualisé le 09.09.2025 - 11:22

C'est l'heure de la reprise en National League

C'est l'heure de la reprise en National League

Hockey    Actualisé le 09.09.2025 - 04:03

Champions League: Lausanne encore battu

Champions League: Lausanne encore battu

Hockey    Actualisé le 07.09.2025 - 16:29

Formenton de retour à Ambri-Piotta

Formenton de retour à Ambri-Piotta

Hockey    Actualisé le 06.09.2025 - 12:07

Articles les plus lus

Cinq ans de plus pour Théo Rochette à Lausanne

Cinq ans de plus pour Théo Rochette à Lausanne

Hockey    Actualisé le 05.09.2025 - 18:41

Formenton de retour à Ambri-Piotta

Formenton de retour à Ambri-Piotta

Hockey    Actualisé le 06.09.2025 - 12:07

Champions League: Lausanne encore battu

Champions League: Lausanne encore battu

Hockey    Actualisé le 07.09.2025 - 16:29

C'est l'heure de la reprise en National League

C'est l'heure de la reprise en National League

Hockey    Actualisé le 09.09.2025 - 04:03

Gauthier de retour en Ajoie, Marjamäki prolonge à Kloten

Gauthier de retour en Ajoie, Marjamäki prolonge à Kloten

Hockey    Actualisé le 05.09.2025 - 14:29

Cinq ans de plus pour Théo Rochette à Lausanne

Cinq ans de plus pour Théo Rochette à Lausanne

Hockey    Actualisé le 05.09.2025 - 18:41

Formenton de retour à Ambri-Piotta

Formenton de retour à Ambri-Piotta

Hockey    Actualisé le 06.09.2025 - 12:07

Champions League: Lausanne encore battu

Champions League: Lausanne encore battu

Hockey    Actualisé le 07.09.2025 - 16:29

Iñaki Baragano veut se nourrir de la pression lausannoise

Iñaki Baragano veut se nourrir de la pression lausannoise

Hockey    Actualisé le 04.09.2025 - 06:03

Le HCC ne fait qu’une bouchée des Freiburger Wölfe

Le HCC ne fait qu’une bouchée des Freiburger Wölfe

Hockey    Actualisé le 05.09.2025 - 09:17

Gauthier de retour en Ajoie, Marjamäki prolonge à Kloten

Gauthier de retour en Ajoie, Marjamäki prolonge à Kloten

Hockey    Actualisé le 05.09.2025 - 14:29

Cinq ans de plus pour Théo Rochette à Lausanne

Cinq ans de plus pour Théo Rochette à Lausanne

Hockey    Actualisé le 05.09.2025 - 18:41