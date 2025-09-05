Le HCC ne fait qu’une bouchée des Freiburger Wölfe

Blanchissage pour le HC La Chaux-de-Fonds. Les hockeyeurs chaux-de-fonnier se sont imposés 4-0 jeudi soir à la patinoire des Mélèzes face aux Freiburger Wölfe, un club de deuxième division allemande. Des buts inscrits par Sondre Olden, Joel Scheidegger par deux fois et Oliver Achermann devant un peu plus de 1'050 spectateurs. Il s’agissait de l’ultime rencontre de préparation en vue de la reprise du championnat de Swiss League de hockey sur glace. Le premier match de la saison est fixé mardi prochain face à Winterthour. /aju