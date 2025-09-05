Le HCC ne fait qu’une bouchée des Freiburger Wölfe

Le HC La Chaux-de-Fonds a dominé le club allemand de hockey sur glace 4-0 jeudi soir aux Mélèzes ...
Le HCC ne fait qu'une bouchée des Freiburger Wölfe

Le HC La Chaux-de-Fonds a dominé le club allemand de hockey sur glace 4-0 jeudi soir aux Mélèzes lors de l’ultime rencontre de préparation avant la reprise du championnat de Swiss League.

Joel Scheidegger a inscrit deux buts lors de la rencontre jeudi soir. (Photo d'archives : Georges Henz). Joel Scheidegger a inscrit deux buts lors de la rencontre jeudi soir. (Photo d'archives : Georges Henz).

Blanchissage pour le HC La Chaux-de-Fonds. Les hockeyeurs chaux-de-fonnier se sont imposés 4-0 jeudi soir à la patinoire des Mélèzes face aux Freiburger Wölfe, un club de deuxième division allemande. Des buts inscrits par Sondre Olden, Joel Scheidegger par deux fois et Oliver Achermann devant un peu plus de 1'050 spectateurs. Il s’agissait de l’ultime rencontre de préparation en vue de la reprise du championnat de Swiss League de hockey sur glace. Le premier match de la saison est fixé mardi prochain face à Winterthour. /aju


