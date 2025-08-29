Ces hockeyeurs québécois qui ont fait le HC Uni

Un match de gala en guise de cadeau : le HC Université Neuchâtel fête ses 60 ans cette année. Pour marquer cet anniversaire, le club de hockey sur glace neuchâtelois a le privilège d’en découdre avec son prestigieux voisin du haut, le HC La Chaux-de-Fonds. C’est ce vendredi à 19 heures, aux patinoires du Littoral.

Le HC Université a été fondé en 1964 par une poignée d’étudiants passionnés, qui n’avait pas vraiment un long vécu comme hockeyeur. Ils pratiquaient plutôt un hockey de loisir en 3e ligue régionale. Mais la donne a changé dix ans plus tard.

Une nouvelle dynamique a pris naissance en 1974, à la suite de l’arrivée de Louis-Marie Boulianne. Il s’agissait du premier québécois qui débarquait dans la vétuste patinoire de Monruz pour venir jouer au hockey sur glace avec ses « potes » étudiants. Louis-Marie Boulianne avait choisi de poursuivre sa formation universitaire au chef-lieu, par amour aussi pour une Neuchâteloise qu’il avait rencontrée à l’étranger : « J’ai découvert une équipe très amateur, très relax. Mais petit à petit, l’équipe s’est renforcée avec l’arrivée d’autres joueurs ». Principalement en provenance du Québec.

À ses débuts au HC Uni Neuchâtel, Louis-Marie Boulianne ne cachait pas qu’il inscrivait la moitié des buts de l’équipe. Il n’en conserve pas une fierté particulière : « C’est sûr que j’ai eu beaucoup d’impact sur le club. J’étais assez rapide à l’époque. Et j’avais une expérience de tirs que les autres n’avaient pas. Il n’y a pas grand monde qui était capable de faire le lancer frappé en mouvement ».