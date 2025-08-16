Ambri-Piotta domine le HCC

Le HC La Chaux-de-Fonds s’incline face à plus fort que lui. Le club de hockey de Swiss League a été battu par le HC Ambri-Piotta vendredi soir 4-1 en match amical, devant une foule de plus de 2'160 spectateurs pour cette première rencontre à domicile. Les Léventins ont ouvert le score après 54 secondes de jeu, avant que Michael Loosli n’inscrive le premier et seul but chaux-de-fonnier à la 10e minute. Les pensionnaires de National league ont ensuite logiquement pris l’avantage dans la suite de la rencontre.

Il y a une semaine, le HCC s’était imposé 3-1 face au HC Bienne à la patinoire de Belleroche à Fleurier. Prochain match amical, c’est lundi face au Rouen Dragons, aux Mélèzes. /aju