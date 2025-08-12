Matthew Boucher bientôt prêt à jouer

Le nouvel attaquant étranger du HC La Chaux-de-Fonds n’a pas joué le premier match amical vendredi ...
Matthew Boucher bientôt prêt à jouer

Le nouvel attaquant étranger du HC La Chaux-de-Fonds n’a pas joué le premier match amical vendredi dernier face à Bienne, alors qu’il s’entraîne avec l’équipe. Le club indique que Matthew Boucher a été victime d’une salmonellose juste avant son arrivée dans le pays et doit être ménagé en raison d’une inflammation de la rate.

Matthew Boucher est arrivé en Suisse seulement fin juillet, car il souffrait d'une salmonellose.  (Photo : HCC)

Matthew Boucher sera bientôt en pleine forme. Le nouvel étranger du HC La Chaux-de-Fonds était en tribune lors du premier match amical des Abeilles contre Bienne vendredi dernier, en préparation pour la saison de Swiss League de hockey sur glace. Le club a apporté quelques nouvelles sur son état de forme ce mardi. Dans son communiqué, le HCC indique que le Québécois a été victime d’une salmonellose juste avant son arrivée en Suisse. Cette maladie bactérienne lui a provoqué une inflammation importante de la rate. Ainsi par mesure de précaution et sous recommandation des médecins, Matthew Boucher doit encore patienter que son organe, qui plus est vital, se rétablisse complètement avant de reprendre le jeu. Le HCC précise que l’attaquant s’entraîne avec l’équipe et est extrêmement motivé à l’idée de disputer son premier match avec les Abeilles. Une première rencontre sous le maillot chaux-de-fonnier qui devrait arriver prochainement. /comm-lgn


