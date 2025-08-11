Thibault Frossard arrive au HCC

Nouveau renfort au HC La Chaux-de-Fonds. Le club annonce ce lundi l’arrivée de Thibault Frossard pour la saison de Swiss League de hockey sur glace à venir. Âgé de 32 ans, le centre jurassien n’a connu qu’un seul club dans sa carrière : le HC Ajoie. Il a remporté deux titres de Swiss League et une Coupe de Suisse. Thibault Frossard a disputé 199 matches en National League et s’était notamment illustré lors des barrages entre le HCC et le HCA en comptabilisant trois buts et trois assists. « Thibault est un joueur créatif, capable de jouer au centre comme à l’aile, et qui va amener une plus-value offensive à notre équipe. Il va aussi apporter de la concurrence ce qui est toujours bénéfique pour tirer le groupe vers le haut », se réjouit Loïc Burkhalter, le directeur sportif chaux-de-fonnier. Le communiqué du HCC précise que Thibault Frossard sera sur la glace dès ce lundi matin pour s’entraîner avec les Abeilles. /comm-lgn