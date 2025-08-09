Le HC La Chaux-de-Fonds lance bien sa préparation

Bon départ pour le HC La Chaux-de-Fonds. Le pensionnaire de Swiss League de hockey sur glace s’est défait du HC Bienne sur le score de 3-1. Malgré la chaleur et la brume sur la glace de la patinoire de Fleurier, les hommes de Louis Matte n’ont pas tremblé face à un adversaire qui évolue en National League. L’ouverture du score est tombée à la 32e grâce à Michael Loosli. Les Chaux-de-Fonniers ont même mené 3-0 grâce à des réussites de Toms Andersons et Yoann Imesch. La seule réussite biennoise est tombée à la 42e.

À noter que le nouvel étranger du HCC Matthew Boucher n’a pas foulé la glace fleurisane. Près de 800 spectateurs ont assisté à ce match de gala. Le HC La Chaux-de-Fonds jouera son prochain match amical vendredi 15 août, aux Mélèzes face à Ambri-Piotta. /swe

