Le HC La Chaux-de-Fonds lance bien sa préparation

Lors d’un match de gala à Fleurier, le HCC a battu le HC Bienne vendredi soir sur le score de 3-1. Un bon début pour les hommes de Louis Matte, devant près de 800 personnes.

Avant de retrouver son public aux Mélèzes, le HCC s'est imposé à Fleurier. (Photo archives: Bertrand Pfaff) Avant de retrouver son public aux Mélèzes, le HCC s'est imposé à Fleurier. (Photo archives: Bertrand Pfaff)

Bon départ pour le HC La Chaux-de-Fonds. Le pensionnaire de Swiss League de hockey sur glace s’est défait du HC Bienne sur le score de 3-1. Malgré la chaleur et la brume sur la glace de la patinoire de Fleurier, les hommes de Louis Matte n’ont pas tremblé face à un adversaire qui évolue en National League. L’ouverture du score est tombée à la 32e grâce à Michael Loosli. Les Chaux-de-Fonniers ont même mené 3-0 grâce à des réussites de Toms Andersons et Yoann Imesch. La seule réussite biennoise est tombée à la 42e.

À noter que le nouvel étranger du HCC Matthew Boucher n’a pas foulé la glace fleurisane. Près de 800 spectateurs ont assisté à ce match de gala. Le HC La Chaux-de-Fonds jouera son prochain match amical vendredi 15 août, aux Mélèzes face à Ambri-Piotta. /swe


 

