Premiers coups de patins pour Matthew Boucher avec le HCC

Une nouvelle page s’ouvre pour Matthew Boucher. L’effectif complet du HC La Chaux-de-Fonds a entamé lundi matin la préparation en vue de la nouvelle saison de Swiss League de hockey sur glace. Et parmi les personnes présentes, un nouveau visage : celui du Québécois Matthew Boucher. Le joueur de 27 ans est arrivé sur sol helvétique jeudi dernier. Et après seulement quelques jours à La Chaux-de-Fonds, il se sent déjà bien intégré dans l’équipe. « Tout le monde me fait sentir à la maison et m’aide avec tout ce dont j’ai besoin », explique-t-il.

Cette arrivée au HCC signifie un nouveau départ pour Matthew Boucher. Lui qui a évolué en Slovaquie la saison dernière espère, comme l’an dernier, réaliser une belle saison afin de continuer à s’améliorer en tant que joueur.