Des derbys de l’Arc jurassien en Coupe de Suisse

Les équipes neuchâteloises de hockey sur glace connaissent leur sort pour le premier tour de la Coupe de Suisse 2025/2026. Le tirage au sort a été effectué ce vendredi par la Fédération suisse de hockey. Et deux derbys de l’Arc jurassien se profilent. Le HC La Chaux-de-Fonds, tenant du titre et pensionnaire de Swiss League, affrontera le HC Corgémont, qui évolue en 3e ligue. De son côté, le HC Université Neuchâtel se frottera à la première équipe du HC Franches-Montagnes. Une seule ligue sépare ces deux formations, le HC Uni évoluant en 1re ligue et le HCFM en MySports League.

Ces rencontres se dérouleront le samedi 27 ou le dimanche 28 septembre. /lgn