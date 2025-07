Loan Burkhalter drafté, une première pour le HCC

Du HC La Chaux-de-Fonds au Canada, il n’y a parfois qu’un coup de patin. Loan Burkhalter a été repêché mercredi lors de l’Import Draft 2025 des ligues juniors canadiennes. Soit des championnats destinés aux jeunes talents et qui peuvent servir de tremplin vers la prestigieuse NHL.

Il a été choisi au 3e tour, en 175e position, par les Windsor Spitfires, un club de l’Ontario.

Pour l’attaquant des Mélèzes de 16 ans seulement, c’est une belle opportunité de faire le grand saut. « Mon plus grand rêve est de jouer en NHL et en jouant dans ces ligues, on a plus de chance d’y parvenir », note Loan Burkhalter. Malgré la tentation, il convient de bien réfléchir avant de prendre cette décision : « On est loin de la famille, des proches, loin de tout », raconte-t-il.