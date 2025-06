Bénéfice d'un quart de million pour le HCC

Si les comptes du HCC bouclent par un bénéfice réjouissant, on constatera aussi qu’au passif du bilan figure encore un montant de 750'000 francs relatif au prêt Covid : « Nous avons dix ans pour honorer cette dette. On suit le remboursement que nous avons à faire », rétorque Olivier Calame. Le club chaux-de-fonnier a d’ailleurs remboursé 150'000 francs au cours de cet exercice comptable. Il a aussi augmenté de 120'000 francs sa contribution à l’Academy : « C’est aussi notre rôle d’aider le mouvement juniors, qui est une association à part, si on désire un jour pouvoir intégrer des jeunes dans la première équipe. Ce montant a contribué à engager un entraîneur supplémentaire. »





Objectif : une demi-finale des play-off

Au moment d’évoquer les objectifs sportifs, Olivier Calame reste prudent. Il parle d’une place parmi les quatre premiers en championnat régulier et d’une qualification pour les demi-finales des play-off. Et pourtant, les supporters en veulent certainement plus : « Oui, c’est vrai. Les supporters attendent que l’on dise vouloir la promotion. Et si nous ne l’avons pas, ils nous descendent. Il y a de la concurrence. »