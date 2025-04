Nouveau coach à la Neuchâtel Hockey Academy

La Neuchâtel Hockey Academy dispose d’un nouveau coach. C’est ce qu’indique le club, lundi dans un communiqué. Philippe Stengel dirigera l’équipe-fanion du club en Women’s League, la Ligue A féminine de hockey sur glace. Philippe Stengel occupe depuis plusieurs années le poste de responsable technique de l’Association cantonale neuchâteloise de hockey sur glace. Il a également contribué à la formation de nombreux talents au sein des mouvements espoirs du HC Uni Neuchâtel, du CP Fleurier et du HCC : « Fort de son expérience et de sa connaissance approfondie du hockey régional, il apportera une nouvelle dynamique à cette jeune équipe prometteuse du Littoral neuchâtelois », précise le communiqué du club neuchâtelois.

Philippe Stengel succède à Yan Gigon qui avait déjà fait part de son souhait de prendre du recul avec la première équipe. En place depuis une dizaine d’années, Yan Gigon épaulera toutefois son successeur en tant qu’assistant-coach. Il élargira son champ d’action en s’investissant davantage dans le développement et l’encadrement des autres joueuses de la NHA, des plus confirmées aux plus débutantes, puisque le club aligne également deux autres formations féminines en Ligue C et D. /comm-mne