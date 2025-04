Deux jeunes talents signent au HCC

Deux jeunes attaquants pour compléter l’effectif du HC La Chaux-de-Fonds. Le club de Swiss League de hockey sur glace annonce ce mercredi avoir signé Loan Burkhalter et Yoann Imesch. Le premier est déjà connu aux Mélèzes puisqu’il a effectué tout son parcours junior au HCC. Âgé de 16 ans, il intègre officiellement la première équipe, alors qu’il a déjà disputé onze matches en Swiss League la saison passée. Il s’est notamment illustré en Coupe de Suisse en inscrivant sept points (5 buts et 2 assists) en deux rencontres. « On attend de lui qu’il passe un cap au niveau physique. Sa marge de progression et de développement est encore grande », explique le directeur sportif des Abeilles, Loïc Burkhalter, dans le communiqué.

Yoann Imesch, 21 ans, a pour sa part effectué l’intégralité de sa formation junior à Genève-Servette. La saison dernière, il a même intégré la première équipe, en National League, avec laquelle il a disputé 18 matches. « C’est un guerrier et un joueur avec un grand cœur. Il joue là où ça fait mal et se donne à 100% au service de l’équipe », se réjouit Loïc Burkhalter. Le communiqué du HCC relève également que Yoann Imesch a été capitaine durant quatre saisons en juniors, « démontrant sa maturité et son engagement ».





Point sur l’effectif

Actuellement, l’effectif du HC La Chaux-de-Fonds pour la saison prochaine est composé de deux gardiens, huit défenseurs et treize attaquants. /comm-lgn