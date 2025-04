Deux nouvelles arrivées au HC Université Neuchâtel

Le HC Université Neuchâtel se renforce. Le club de hockey sur glace du Littoral a annoncé jeudi avoir mis deux nouveaux joueurs sous contrat pour la prochaine saison de 1re Ligue. Il s’agit des attaquants Arthur Pittet et Lionel Heughebaert. Le premier nommé arrive en provenance de Forward Morges et a déjà évolué avec les Aigles lors des saisons 2018-2019 et 2019-2020. Le second a été formé à Lausanne et arrive aussi en provenance de Forward Morges. Il a également joué cinq saisons en MyHockey League sous les couleurs de Guin. /comm-dpi