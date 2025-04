Darren Boss et le HC La Chaux-de-Fonds, c’est terminé ! Le club de hockey sur glace de la Métropole horlogère a annoncé samedi que le défenseur de 21 ans ne serait plus dans l’effectif pour la prochaine saison de Swiss League. Darren Boss a joué 51 matches avec les Abeilles et inscrit un total de 12 points. /dpi