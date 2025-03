Trois ans de plus pour l'entraîneur des gardiens du HCC

Le Finlandais Santeri Matikainen a toujours la confiance du HC La Chaux-de-Fonds, en Swiss League de hockey sur glace. Le club des Mélèzes a annoncé mercredi avoir renouvelé pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu’au terme de l’exercice 2027 – 2028 le contrat de son entraîneur des gardiens : « Présent au sein du staff technique depuis maintenant quatre ans, Santeri continuera d’apporter sa passion et son engagement sans faille à l’équipe et en particulier aux gardiens », précise le communiqué du club.

Directeur sportif du HCC, Loïc Burkhalter insiste sur l’importance de cette prolongation : « Santeri est un homme passionné, qui aime le club et fera toujours tout pour l’équipe. On n’entend pas souvent parler de lui, mais cela ne l’empêche pas d’avoir un impact fondamental sur l’équipe. Son engagement et son travail ont été primordiaux dans nos récents succès. »

Un nouveau jeune gardien