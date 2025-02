Le HCC veut « repartir plus fort »

Travailler plus fort

Après avoir emmené le HC La Chaux-de-Fonds jusqu’au titre pour ces deux premières saisons en tant qu’entraîneur des Abeilles, Louis Matte a donc dû essuyer un premier revers lors de cet exercice. Est-ce alors la fin d’un cycle aux Mélèzes ? « Pas du tout », rétorque le coach. « On a eu des blessures et peut-être un peu moins faim. Mais on va repartir plus fort pour aller chercher ce titre ».