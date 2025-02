Le Locle relégué, Neuchâtel Young Sprinters sauvé

C’était une partie plus qu’importante pour les deux clubs neuchâtelois de hockey sur glace. Le HC Le Locle et Neuchâtel Young Sprinters se disputaient le droit de rester en 2e ligue dans le cinquième et dernier acte de ces play-out samedi. Les joueurs des Montagnes neuchâteloises n’ont jamais vraiment pu y croire dans cette rencontre et se sont inclinés 4-1. Après le premier tiers-temps, les hockeyeurs du Littoral avaient déjà pris deux longueurs d’avance (15e Danaé Challandes, 18e Cyprien Guinand).

Dans la période intermédiaire, Young-Sprinters a même enfoncé le clou à la 29e par Julien Rüegg. Et malgré la réduction du score de Jordan Treuthardt en fin de partie, le sort réservé aux Loclois n’a pas changé. La rencontre s’est terminée sur le score de 4-1. Neuchâtel Young Sprinters sauve sa peau en 2e ligue, Le Locle coule à l’échelon inférieur. /yca