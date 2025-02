Le HC La Chaux-de-Fonds est face à son destin

Faire redescendre Rötheli

L’entraineur du HC La Chaux-de-Fonds Louis Matte fait le même constat : Lucas Rötheli est, pour l’heure, l’homme de ce quart de finale entre Abeilles et Souris. Toutefois, le technicien canadien a un plan pour faire redescendre le cerbère soleurois sur terre. « On va mettre de la pression et de la présence devant le but. Faut essayer de le faire douter sur un mauvais but », détaille le Canadien.