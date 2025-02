Est-ce l’heure de Teemu Pulkkinen au HCC ?

Jouera, jouera pas ? C’est la question que beaucoup de supporters du HCC se posent à propos du nouvel attaquant Teemu Pulkkinen. Le HC La Chaux-de-Fonds affronte Olten mardi à 19h45, dans l’acte IV des quarts de finale des play-off de Swiss League. Le club de hockey sur glace de la Métropole horlogère est mené 2-1 dans la série et ses joueurs étrangers sont en panne sèche depuis le début de cette confrontation. Steven Owre, Cliff Pu et Sondre Olden n'ont pas encore inscrit le moindre point face à Olten. L’entraîneur du HCC ne se satisfait pas du rendement de ses mercenaires. « J’en attends plus d’eux, mais des joueurs suisses aussi », déclare Louis Matte. Il explique ce manque de réussite par le fait que ses hommes forts « hésitent devant le but ». Mais le Québécois garde l'espoir, « il faut juste marquer trois, quatre buts le prochain match, ramener la victoire et puis ça peut créer un déclic ».