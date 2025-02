Le HCC a les crocs

On ne doute pas des capacités du HCC, mais on est en droit de s’interroger sur le réel potentiel d’Olten, cette saison. Les Soleurois n’ont terminé que septièmes du classement de Swiss League ; ils ambitionnaient beaucoup mieux. Se montreront-ils plus performants en play-off, se comportant comme une bête blessée, atteints dans leur orgueil ? « Ils ont complètement raté leur championnat, ils ne sont pas à la place à laquelle il devrait être à mon avis. On sait qu’ils vont venir très fort, avec le sentiment de devoir sauver leur saison grâce aux play-off », relève Jaison Dubois. L’attaquant du HCC ne montre pas d’inquiétudes pour autant : « On n’est sûr de nos qualités et de nos forces. Et si on fait ça bien, il y a de belles choses qui vont arriver. »