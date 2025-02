Une belle vitrine pour la Swiss League et le HCC

« Après une fin de championnat un peu compliquée, de vivre ça, c’est parfait », a lancé le président du HCC Olivier Calame, à l’issue de la finale de la Coupe de Suisse de hockey sur glace remportée dimanche aux dépens des GCK Lions par 4-2.

Dans une patinoire des Mélèzes pleine comme un œuf, l’ambiance était évidemment à la fête. Devant 5'225 spectateurs aux anges et aussi devant ses coéquipiers, c’est Jaison Dubois qui a soulevé le trophée : en grand seigneur, le capitaine Toms Andersons a en effet laissé cet honneur à l’ancien junior du HC La Chaux-de-Fonds, chouchou du public. « Ce succès constitue une magnifique publicité pour la Coupe et aussi une belle vitrine pour la Swiss League. La Fédération était là », a encore rajouté Olivier Calame. « Cela me laisse un bon espoir pour trouver de nouveaux partenaires ».