Un autre trophée à portée de patins du HCC

Sur le papier, et à guichets fermés devant son public, le HCC est favori. Mais il n’est pas question de sous-estimer les GCK Lions, qui vendredi, sont parvenus à décrocher in extrémis le 8e ticket qualificatif pour les play-off de Swiss League. Le club chaux-de-fonnier ne doit pas se focaliser sur le nom de l’adversaire, mais se concentrer en priorité sur son jeu et son potentiel : « C’est à nous de rentrer fort dans le match et de prendre l’ascendant. Et aussi de bien travailler défensivement », relève dans son discours Louis Matte. Le coach du HCC insiste sur l'importance de jouer à domicile devant un public chaud bouillant : « On va avoir une bonne ambiance ici, le public va nous pousser. C’est à nous d’en profiter. »