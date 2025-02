Le verdict est tombé en 2e ligue de hockey sur glace

Place aux play-off en 2e ligue de hockey sur glace. La saison régulière s’est achevée vendredi soir au terme de deux tours de championnat et un ultime duel entre le CP Fleurier et le HC St-Imier, qui s’est terminé par la défaite des Vallonniers aux tirs au but 6-5.

Quatre clubs neuchâtelois prennent part au championnat cette saison dans le groupe 5. Ils ont connu des destins très différents : le CP Fleurier est 3e, Star Chaux-de-Fonds 5e, Neuchâtel Young Sprinters 8e est avant-dernier alors que Le HC Le Locle ferme la marche, sans avoir engrangé le moindre point.

Le HC Moutier a terminé premier de cette phase qualificative et il est déjà assuré de prendre part aux demi-finales des play-off. En revanche, les équipes classées entre le 2e et le 7e rang s’affrontent en quarts de finale dès le week-end prochain. Le CP Fleurier en découdra ainsi avec le HC Vendlincourt alors que le HC Star Chaux-de-Fonds sera opposé au HC St-Imier.

Quant aux destins de Neuchâtel Young Sprinters et du HC Le Locle, ils se dessinent en play-out. Les deux formations seront directement aux prises dans une série au meilleur des cinq. Le vainqueur sera assuré de son maintien alors que le perdant devra encore sauver sa peau face au candidat de 3e ligue à l’ascension. /mne

Les horaires des play-out

- Le dimanche 9 février à 20h15 à Neuchâtel.

- Le mercredi 12 février à 20h15 au Locle.

- Le dimanche 16 février à 20h30 à Neuchâtel.

- Év. mercredi 19 février à 20h15 au Locle.

- Ev. dimanche 23 février à Neuchâtel.