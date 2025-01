Toms Andersons rêve de National League avec le HC La Chaux-de-Fonds

Redresser la tête

Pour sa der de la saison régulière, le HC La Chaux-de-Fonds défie donc Sierre aux Mélèzes vendredi soir. Une rencontre qui n’aura pas d’enjeu pour la troupe de Louis Matte, assurée de terminer deuxième du classement. Un petit camouflet pour les Chaux-de-Fonniers, doubles vainqueurs en titre de la saison régulière. Cette réalité est la conséquence des deux dernières défaites évitables du HCC contre Coire et Winterthour. « Nous avons laissé beaucoup d’énergie contre Bâle, même si on a montré qu’on était vraiment prêt. Après, on s’est un peu laissé aller et maintenant on doit montrer une réaction », assène d’un ton rassembleur Toms Andersons.