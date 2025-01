« Soyons honnête, on s’est un peu relâché », avoue Louis Matte

Une longue liste d’absents et deux nouveaux

Côté infirmerie, seul Julien Privet fait son retour. Steven Macquat, Damien Gerhinger, Sondre Olden, Darren Boss, Gilian Kohler et Evguenï Chiriayev sont blessés. Lucas Mattewa, malade, est incertain. Enfin, Anthony Huguenin est suspendu. Pour pallier ces absences, le club de Swiss League a engagé deux jeunes joueurs de 20 ans en provenance des Bellinzona Snakes, Nathan Favre et Robin Dey . Mais avec quel rôle une fois les joueurs blessés de retour ? Louis Matte précise : « Ils vont prendre la place des réguliers et on va évaluer leur potentiel, ce qu’ils seront capables d’amener à l’équipe. Et s’ils font mieux que les blessés, ils gagneront leur place. La concurrence va être encore plus grande et c’est comme ça qu’une équipe progresse au cours de la saison », explique le coach du HCC.