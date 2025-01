Le HC Uni renverse Adelboden

À deux journées de la fin de la saison, le HC Université Neuchâtel n’a pas encore assuré sa qualification pour les séries, mais il s’en rapproche. La victoire de samedi, 4-1 contre Adelboden lors de la 20e journée de 1re ligue de hockey sur glace, pourrait s’avérer importante.

C’est dans le deuxième tiers-temps que tout s’est joué dans cette rencontre. Après une première période plutôt calme, avec un seul but inscrit (Fabio Papina, 18e), la rencontre a pris une autre tournure. Les hommes d’Éric Lamoureux ont marqué dès la première reprise à la 25e minute par Max Stehlin, avant de se faire une petite frayeur en voyant Adelboden revenir à une longueur. S’en sont suivies dix minutes compliquées pour les Aigles, marquées par deux pénalités contre eux. Mais les joueurs du Littoral ont tenu bon, même en infériorité numérique. Luca Boehlen a redonné un peu d’air à son équipe à la 37e minute, et moins d’une minute plus tard, Fabio Papina scellait le score, offrant au HC Uni une solide avance.

Dans la troisième période, Neuchâtel a joué dur (dix minutes en infériorité numérique) pour préserver le score, et ils y sont parvenus.

Sur le plan comptable, le HC Université Neuchâtel est actuellement sixième du classement et n’est pas encore qualifié pour les play-off. /yca