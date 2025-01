Le HC La Chaux-de-Fonds est prêt pour son choc au sommet

Une confiance totale

Si Anthony Huguenin voit la rencontre de ce soir comme un « gros match pour la première place », son entraineur Louis Matte préfère tempérer les ardeurs. « On a des objectifs de tours, je ne pense pas que la pression est plus grande. Tant mieux si on est capable d’aller chercher la première place et si on finit deuxième, on gagnera au bon moment », glisse malicieusement le mentor des Abeilles.