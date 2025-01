Oliver Achermann enfin de retour avec le HCC, quatre « chanceux » ménagés

Les supporters du HC La Chaux-de-Fonds ont encore cette image en tête d’Oliver Achermann qui se blesse tout seul au genou sous leurs yeux, le 2 janvier 2023 aux Mélèzes. L’international autrichien de 31 ans (il les a fêté ce jeudi) est enfin de retour à la compétition, un an (et 16 jours) plus tard, après une longue convalescence. L’attaquant de 195 cm sera aligné par Louis Matte ce samedi au Tessin contre les Bellinzona Snakes. Si tout se passe bien ces prochaines semaines pour « Oli », le centre de ce qui était la meilleure ligne d’attaque de Swiss League (avec Toms Andersons et Sondre Olden) sera un atout précieux en fin de saison pour ce HCC qui peut encore rêver de toutes les conquêtes.

L’entraîneur des Abeilles peut donc enfin compter sur un effectif complet. C’est l’occasion, en cette période chargée, de faire souffler quatre (!) de ses titulaires. Les noms des chanceux qui s’évitent ce long déplacement chez le cancre de la deuxième division : Anthony Huguenin, Arnaud Jaquet, Stefan Rüegsegger et Steven Macquat. Une liste à laquelle il faut ajouter un joueur à licence étrangère (Cliff Pu, Steven Owre ou Sondre Olden) qui sera surnuméraire.







« Assez d'expérience » pour éviter le piège



Les autres, eux, devront enfiler leur bleu de travail pour empocher trois points, dans l’optique de chiper (un jour) la première place du classement au HC Bâle. « On vient de vivre de belles émotions [en se qualifiant à Bâle pour la finale de la Coupe de Suisse]. On a suffisamment d’expérience dans ce vestiaire pour savoir mettre le pied à l’étrier quand il faut. On va tout faire pour essayer de se mettre à l’abri assez vite, empocher trois points, bien dormir et se préparer pour le match suivant », déclarait l'attaquant des Abeilles Jaison Dubois à l'issue de la victoire de jeudi contre les Rhénans.