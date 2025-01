La valse des gardiens est (pour l’heure) terminée au HC La Chaux-de-Fonds

Quelle place dans l’effectif ?

Un gardien sans faiblesse, selon son nouvel entraîneur, mais qui ne devrait pas jouer beaucoup de matches avec le maillot des Abeilles. Il ne reste que sept rencontres de saison régulière, une demi-finale et une éventuelle finale de Coupe de Suisse à disputer pour le HCC avant le début des play-off. « Si on est allé le chercher, c’est qu’on veut décharger Viktor Östlund. Il va falloir faire des choix et Timur va jouer quelques matches. C’est prévu et planifié en ce sens », argumente le coach chaux-de-fonnier Louis Matte.