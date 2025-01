Victoire à l’arraché pour le HC La Chaux-de-Fonds

Deux points de plus pour le HC La Chaux-de-Fonds dans le championnat de Swiss League. Les Abeilles ont pris la mesure de Viège 3-2 après prolongation en Valais. Les protégés de Louis Matte conservent la deuxième place de la compétition et réduisent encore l’écart avec Bâle qui s’est incliné à Winterthour 3-2 après tirs au but. Développement suit. /SDu