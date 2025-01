Oliver Achermann proche d’un retour au HCC

Vers un changement de style

De retour à l’entraînement avec ses coéquipiers en mode protégé, Oliver Achermann doit composer avec certaines douleurs. Et il doit également retrouver ses sensations. « Je ressens que je n’ai plus la même puissance et la même vitesse qu’avant », admet le joueur. Pour compenser, il entend « jouer plus intelligemment et avec davantage d’anticipation ». Dans tous les cas, une chose est sûre, le guerrier n’a « pas peur » de retourner au combat.