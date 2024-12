Quel mercenaire du HCC dans les tribunes ce soir contre Sierre ?

Ils sont devenus rares en Swiss League de hockey sur glace : ce jeudi soir, c’est un derby romand qui est à l’affiche, à la patinoire des Mélèzes. Le HC La Chaux-de-Fonds reçoit le HC Sierre à 19h45 (en direct sur RTN dès 19h30). Les joueurs de Louis Matte vont tenter d’égaliser à 2-2 dans les confrontations directes contre les Valaisans, cette saison. Un match qui s’annonce spectaculaire entre deux équipes offensives. Et en bonus, le public chaux-de-fonnier pourrait bien découvrir le nouveau joueur étranger du HCC. La question que tout fan du HCC qui se respecte se pose : est-ce que Clifford Pu Yu-Chong, le joueur le plus utilisé en jeu de puissance mardi à Küsnacht, sera sur la glace ce soir ?

Cette fois, l’arrivée d’un troisième mercenaire en cours de saison aux Mélèzes n’est pas dû à une blessure, mais plus probablement autant à la perspective d’un barrage de promotion-relégation qu’à la volonté d’élever le niveau de jeu des joueurs étrangers. En particulier d’un Sondre Olden qui n’a plus le rayonnement de ses débuts aux Mélèzes, il y a trois ans. Ce n’est sans doute pas un hasard si le Norvégien a été laissé de côté mardi contre les GCK Lions pour la « première » de Cliff Pu avec le HCC..





Un défi à la hauteur du meneur d'hommes qu'est Louis Matte



Mais ce soir, on voit mal Olden, potentiellement la locomotive du HCC en play-off, rester encore une fois à l’écart. Louis Matte ne devrait pas non plus priver le public des Mélèzes de la nouvelle attraction Cliff Pu, un joueur qui comme on dit dans le jargon, va là où ça fait mal. Il est donc très probable que le polyvalent Sino-Canadien, qui a joué à l’aile mardi, soit aligné cette fois au centre, avec pourquoi pas Olden à ses côtés. Et que donc le meilleur buteur du HCC, le Canadien Steven Owre, doive regarder ce derby romand entre le HCC et Sierre depuis les tribunes.

Cette équation à trois mercenaires ne s’annonce pas facile à résoudre jusqu’à la fin de la saison de Swiss League. Mais c’est un défi à la hauteur de l’habile meneur d’hommes qu’est Louis Matte. /vco