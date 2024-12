Carton du HCC contre Sierre

Le HC La Chaux-de-Fonds cartonne contre Sierre et poursuit sa bonne série. La troupe de Louis Matte s’est largement imposée 7-3 jeudi soir aux Mélèzes et enchaîne avec une quatrième victoire consécutive en Swiss League de hockey sur glace. Le nouveau mercenaire des Abeilles, le Sino-Canadien Clifford Pu Yu-Chong, en a profité pour inscrire son premier but avec le maillot du HCC.

Prochain match samedi à Coire pour le HC La Chaux-de-Fonds. Une rencontre à suivre en direct sur RTN. Développement suit/fph