Clifford Pu-Yu-Chong veut goûter à la victoire avec le HC La Chaux-de-Fonds

Un combat pour sa place

Arrivé après trois semaines de pause au Québec, l’ancien vainqueur de la Coupe Mémorial s’est entraîné mardi pour la première fois avec ses nouveaux coéquipiers. Le Sino-Canadien n’a jamais disputé de play-off durant sa carrière professionnelle et espère désormais goûter aux joies d’un titre avec les Abeilles. Mais cela signifie que Louis Matte va dès à présent devoir se résoudre à faire un choix au niveau de sa brigade étrangère. Entre le Norvégien Sondre Olden et les Canadiens Steven Owre et Clifford Pu-Yu-Chong, un des trois devra s’assoir en tribunes. « On est trois pour deux places, mais je me sens prêt. C’est dans les mains du coach et je ne veux pas me focaliser là-dessus », assène Cliff Pu. À voir s’il sera mardi soir sur la glace zurichoise.