Le HC Université Neuchâtel stoppe l’hémorragie

Après trois défaites consécutives en 1re ligue de hockey sur glace, le HC Université a regoûté aux joies de la victoire, samedi, sur la glace de Forward Morges. Les joueurs d’Eric Lamoureux se sont imposés 3-1 chez les Vaudois. Max Stehlin, Sacha Barraud et Kevin Marion ont inscrit les réussites neuchâteloises. Le HC Uni est sixième du classement du groupe ouest avec sept succès et six revers et reçoit Wiki Münsingen mercredi à 19h45 aux patinoires du Littoral. /vco