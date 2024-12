Le HC La Chaux-de-Fonds engage un renfort canadien

Le HC La Chaux-de-Fonds se renforce. Le club de hockey sur glace de la Métropole horlogère a engagé vendredi l’attaquant canadien d’origine chinoise Clifford Pu Yu-Chong. Cet ailier, capable de jouer de centre, s’est engagé avec les Abeilles jusqu’à la fin de la saison. Âgé de 26 ans, celui qu’on surnomme « Cliff Pu » a été drafté au troisième tour de la draft de NHL par les Buffalo Sabres. Il a été une des fines gâchettes de la ligue de hockey de l’Ontario où il a inscrit 244 points en 284 matches. Le Sino-Canadien a également remporté la Coupe Mémorial avec les London Knights lors de la saison 2015-2016.

Pour le direct sportif du HCC Loïc Burkhalter, Clifford Pu Yu-Chong va apporter son « patinage rapide à l’équipe » et également « son expérience européenne de haut niveau ». « Cliff Pu » a notamment disputé trois saisons en KHL, devenant ainsi le premier joueur étranger des Abeilles à avoir griffé la glace de l’une des ligues les plus compétitives du monde.

Louis Matte aura désormais le choix entre trois étrangers pour deux postes pour les rencontres de Swiss League au moment de créer la composition de son équipe : les Canadiens Steven Owre et Clifford Pu Yu-Chong ainsi que le Norvégien Sondre Olden. /comm-dpi