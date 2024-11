Joël Scheidegger signe pour trois saisons au HC La Chaux-de-Fonds

Le HC La Chaux-de-Fonds a frappé un joli coup sur le marché des transferts. Le club de hockey sur glace a annoncé jeudi avoir mis sous contrat le défenseur d’Ajoie Joël Scheidegger pour les trois prochaines saisons de Swiss League. Le Bernois a disputé 73 matches de National League lors des quatre dernières saisons. Le défenseur de 29 ans a passablement roulé sa bosse entre Fribourg-Gottéron, les Rapperswil Jona Lakers et maintenant Ajoie. Au sein du club jurassien, il est devenu une pièce importante de la brigade défensive. Joël Scheidegger a joué 15 matches sur les 23 disputés par la troupe de Greg Ireland cette saison. Sa moyenne de temps de jeu est actuellement d’un peu plus de 13 minutes par rencontre. Il griffe ainsi plus la glace que des garçons comme Thomas Thiry ou Valentin Pillet.







Artificier offensif

L’autre grande force de Joël Scheidegger, c’est sa production offensive. Entre 2020 et 2023, il a inscrit la bagatelle de 89 points en 108 matches de Swiss League. Le Bernois a même été élu meilleur défenseur-pointeur du championnat lors de l’exercice 2021. Le HC La Chaux-de-Fonds semble donc avoir trouvé un nouveau patron offensif en défense, de quoi épauler Anthony Huguenin, qui assume seul ce rôle depuis trois saisons maintenant.

Le HCC annonce également ce jeudi avoir mis sous contrat le jeune joueur de centre Noah Böhler pour les deux prochaines saisons. Il arrive des GCK Lions ou il a accumulé 28 points en 62 matches. /comm-dpi