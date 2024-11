Viktor Östlund, la force tranquille du HC La Chaux-de-Fonds

Le porte-bonheur

Malade durant une partie du mois d’octobre, le cerbère de 30 ans a assisté depuis les tribunes à la mauvaise forme éphémère du HCC. Son retour au jeu le 31 octobre contre Coire a changé la donne. Depuis, la troupe de Louis Matte reste sur sept victoires de rang et possède la meilleure défense du championnat, à égalité avec Thurgovie.

Depuis son retour au jeu, Viktor Östlund n’a encaissé que 11 buts en sept rencontres. « J’espère que j’apporte quelque chose. Toutefois, je pense que nous sommes dans une bonne phase en ce moment. On n’a pas perdu beaucoup de matches cette saison et on trouve toujours des solutions pour gagner », botte humblement en touche le numéro 60 des Abeilles.