Cette saison, « Les Soleils » font fondre le HCC

Les Soleils sont l’ombre du HC La Chaux-de-Fonds cette saison. Les Abeilles affrontent le HC Sierre samedi à 18h00 en Swiss League de hockey sur glace. Les Valaisans sont invaincus cette saison face au HCC.

La dernière victoire de la troupe de Louis Matte face à Sierre remonte au 2 janvier dernier aux Mélèzes 4-3. Pour voir le HCC s’imposer à Sierre (6-2), il faut encore remonter plus loin. Au 20 octobre 2023, plus précisément, soit il y a plus d’un an.

En deux confrontations cette saison, Toms Andersons et ses coéquipiers n’ont inscrit que trois buts face aux Valaisans et en ont encaissé huit. Une statistique qui n'a rien d'un hasard, puisque le HC Sierre possède la meilleure attaque de Swiss League. Deux de ses joueurs montent même sur le podium des meilleurs pointeurs de la Ligue : Joshua Lawrence, deuxième et Samuel Asselin, troisième avec leurs 30 points chacuns. À titre de comparaison, les deux meilleurs Chaux-de-Fonniers Toms Andersons et Steven Owre en comptent respectivement 25 et 20.