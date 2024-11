Vainqueur de Bâle, le HCC prend la tête du classement

La belle affiche annoncée entre le HC La Chaux-de-Fonds et Bâle a tenue toutes ses promesses dimanche soir à la patinoire des Mélèzes. Au bout d’un match à suspens, à rebondissements, et surtout de qualité, c’est finalement l’équipe de Louis Matte qui s’est imposée 5-2 et qui prend trois points d’avance sur les Rhénans en tête de la Swiss League. Ce qui a fait la différence ? « On tourne bien à quatre blocs avec tout le monde qui joue son rôle. On a aussi bien joué les moments clés en patinant plus qu’eux », a souligné Arnaud Jaquet, auteur d’une réussite importante à 3-1 au début du troisième tiers-temps.





Les Mélèzes derrière leur équipe

« C’était un match important et jouer devant notre public c’est comme avoir un sixième homme sur la glace », s’est réjoui Gilian Kohler, auteur de la deuxième réussite chaux-de-fonnière et faisant référence au 4286 spectateurs présents au Mélèzes. Il aussi souligné l’efficacité du jeu de puissance, à l’origine de trois réussites du HCC sur cinq.





Olden sort sur blessure

Avec quatre victoires une semaine, la mission est accomplie pour les joueurs de Louis Matte qui a aussi mis en avant la belle ambiance des Mélèzes. « Un dimanche en fin de journée, nos gars savaient qu’il y aurait du monde à la patinoire. La cabane est pleine, le public pousse et on le ressent sur la glace ». Le HCC est désormais seul leader du classement. Seul point négatif, Sondre Olden n’est plus revenu sur la glace après avoir reçu un violent puck au bas du corps en première période. /yra