Le HCC qualifié sans trembler

Il n'y a pas eu photo dans le duel entre le HC Franches-Montagnes et le HC La Chaux-de-Fonds en quart de finale de la Coupe de Suisse de hockey sur glace. Les Neuchâtelois l'ont logiquement emporté 6-1, mercredi soir, à Saignelégier, dans une patinoire à guichets fermés et dans une ambiance bon enfant. Le leader de Swiss League a fait respecter la hiérarchie face au 7e de MyHockey League. Supérieurs dans l'impact, bien plus rapides et précis dans l'exécution, les Abeilles ont mérité leur succès. Un succès s’est rapidement dessiné, puisque les visiteurs menaient déjà 1-0 après moins d’une minute de jeu grâce à un but de Stefan Rüegsegger à 5 contre 4.





Malgré Hugo Cerviño

Durant l'ensemble de la partie, le HCC a été meilleur que son adversaire qui s'est toutefois montré dangereux lors de certaines situations de ruptures ou en supériorité numérique. Sinon, le HCFM a essentiellement patiné - avec détermination - dans sa zone de défense face à une armada chaux-de-fonnière qui avait fait le déplacement au complet et qui a parfois imprégné un gros rythme : « On a abordé ce match avec beaucoup de sérieux et l’envie de montrer notre supériorité », clame l’attaquant Steven Macquat. En face, le gardien prêté au HCFM par le HCC Hugo Cerviño a permis aux Taignons de limiter la casse, faisant souvent barrage à ses anciens coéquipiers, parfois au prix de prouesses.





Un petit tournant à 2-0

Alors que le score était de 2-0 en faveur des visiteurs - un score acquis après 16 minutes de jeu – les Jurassiens de troisième division ont eu leur temps fort. Heureusement pour le HCC, son voisin franc-montagnard n’a pas trouvé la faille sur trois grosses occasions, dont un sauvetage d’un défenseur du HCC alors que le gardien Valentin Zaetta était battu sur un envoi de Colin Loeffel à 5 contre 4. Il y a aussi eu le raté de ce même Zaetta et le tir trop enlevé d'Even Helfer. Pour les Taignons, la chance de faire douter les Abeilles était passée… Dans la foulée ou presque de ces séquences de la mi-match, La Chaux-de-Fonds s'est envolée en marquant aux 34e par Kay Schweri et 36e par Gilian Kohler, là où sa domination a été la plus forte. Le HCC a ensuite géré les débats avec maîtrise, marquant même encore deux buts grâce à Janik Loosli qui a réussi un doublé. Le HCFM s'est aussi procuré quelques occasions et a pu marquer le but de l'honneur (le 5-1 signé Colin Loeffel).