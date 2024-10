On ne se sera pas ennuyé aux Mélèzes dimanche soir. Et pour cause : 12 buts ont été marqués dans la rencontre entre le HC La Chaux-de-Fonds et Thurgovie. Au final, les hommes de Louis Matte ont été battus 7-5 dans une rencontre spectaculaire offensivement. Il s’agit de la 4e défaite de la saison pour les Abeilles dans le championnat de Swiss League. Développement suit. /jam