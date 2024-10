Le HC Uni étrille Rarogne

Le HC Université Neuchâtel reste invaincu après trois matches en 1re ligue de hockey sur glace. Les Aigles ont écrasé Rarogne 5-1 samedi. La partie a été à sens unique à la patinoire du Littoral. Les joueurs d’Eric Lamoureux ont pris l’avantage sur les Haut-Valaisans, qui n'avaient, eux aussi, pas encore perdu de match cette saison. La première réussite de la rencontre est tombée de la crosse de Sacha Barraud à la 18e minute. Une minute plus tard, Luca Boehlen donnait deux longueurs d’avance aux siens. Les Neuchâtelois ont ensuite continué sur leur lancée. Ils menaient 3-0 à la fin de la deuxième période grâce au but de Tristan Buthey inscrit à la 31e minute. Quentin Schnegg a ensuite singé un doublé dans le dernier tiers-temps (42e et 44e) pour porter le score à 5-0. Les Valaisans ont sauvé l’honneur en fin de rencontre grâce à Kai Schmid à la 48e minute.

Le HC Université pointe au troisième rang du championnat, alors qu’il compte deux matches de moins que le leader... Rarogne. /yca