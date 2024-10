Le HC La Chaux-de-Fonds face à des Souris rajeunies et en perte de vitesse

C’est une affiche des grands soirs que s’apprête à vivre le public des Mélèzes. Le HC La Chaux-de-Fonds reçoit samedi Olten en Swiss League de hockey sur glace. Ces dernières saisons, les deux équipes ont pris l’habitude de jouer les premiers rôles dans le championnat. Si la troupe de Louis Matte a gardé cette bonne habitude, c’est en revanche plus compliqué pour les Souris. Les Soleurois sont actuellement neuvièmes et avant-derniers du classement. « On a une équipe qui n’a pas tout à fait le même look que les autres années. Les trois dernières saisons, la promotion était la priorité, maintenant ça a changé. On a une jeune équipe, on est même plus jeunes que les GCK Lions », explique l’ancien coach du HCC, maintenant à la tête d’Olten, Gary Sheehan.